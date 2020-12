Oefenwedstrijden NBA: jong talent maakt indruk bij LA Lakers, ex-speler van Antwerp Giants krijgt heel wat minuten bij Houston Rockets

Binnenkort begint het nieuwe seizoen in de NBA en dus krijgen de ploegen nu nog de kans om oefenwedstrijden tegen elkaar af te werken. Zo stond voorbije nacht onder meer de derby tussen de LA Clippers en de LA Lakers op het programma.

De LA Clippers deden het met Paul George en Kawhi Leonard, terwijl de LA Lakers het zonder LeBron James en Anthony Davis moesten doen. Toch haalde de NBA-kampioen van vorig seizoen het met 106-131 dankzij een uitstekende Horton-Tucker. Het jonge talent scoorde 33 punten en gaf 10 rebounds. Ook Kuzma was goed voor 25 punten.

Bij de Houston Rockets stond Jae'Sean Tate in de basis. De ex-speler van de Antwerp Giants speelde 20 minuten mee in de oefenmatch tegen de Chicago Bulls en daarin was hij goed voor 6 rebounds en 2 assists. De Rockets verloren wel met 91-104 van de Bulls.

Andere oefenwedstrijden:

Orlando Magic - Atlanta Hawks: 107-116

Washington Wizards - Brooklyn Nets: 114-119

New York Knicks - Detroit Pistons: 91-99

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 121-106