Giannis Antetokounmpo heeft beslissing genomen over toekomst en tekent duurste contract ooit

Giannis Antetokounmpo, de grote ster in de NBA naast LeBron James, heeft een nieuw contract getekend bij de Milwaukee Bucks. Zo blijft hij ook de komende vijf jaar bij de ploeg. Hij zou het duurste contract ooit getekend hebben in de NBA.

De Milwaukee Bucks hebben hun sterspeler ook voor de komende jaren vastgelegd. Giannis Antetokounmpo tekende namelijk een nieuw contract van vijf seizoenen bij de NBA-ploeg. Volgens verschillende media zou hij met het contract zo’n 187,7 miljoen euro in vijf jaar verdienen.

Daarmee heeft Antetokounmpo het duurste contract ooit in de NBA. Met de Milwaukee Bucks hoopt Antetokounmpo zijn eerste NBA-titel binnen te halen. Het voorbije seizoen gingen ze er uit in de halve finales van de play-offs in het oosten tegen de Miami Heat.