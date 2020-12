Opvallend: Detroit Pistons heeft al afscheid genomen van LiAngelo Ball

De broers Ball zullen dan toch niet met drie in de NBA te zien zijn. Lonzo Ball en LaMelo Ball blijven wel aan het werk bij de New Orleans Pelicans en de Charlotte Hornets, maar Detroit Pistons heeft besloten om LiAngelo Ball te "waiven".

Dan toch (voorlopig) geen LiAngelo Ball bij Detroit Pistons. De derde broer van de familie Ball leek een kans te krijgen in de NBA, maar bij Detroit hebben ze besloten om hem te "waiven". Zo is Ball vertrokken voor zijn contract voorbij en krijgen andere ploegen nog de kans om hem binnen te halen.

De andere broer die dit seizoen zijn debuut zal maken, LaMelo Ball, lijkt wel volop zijn kans te krijgen. In de oefenmatchen liet hij al mooie dingen zien bij de Charlotte Hornets. Lonzo Ball is al enkele jaren een vaste waarde in de NBA en speelt bij de New Orleans Pelicans.