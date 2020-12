Antwerp Giants kan te verwachte nederlaag niet ontlopen in laatste Europese match tegen groepswinnaar

De Europese campagne van Antwerp Giants zit er op. Het wist in de groepsfase van de EuroCup één wedstrijd te winnen en moest voor zijn laatste opdracht naar Bologna, dat nota bene al zijn voorgaande partijen gewonnen had. De Italianen zouden ook deze keer winnen.

Antwerp Giants had niets te verliezen en klampte via Kesteloot en Fall aanvankelijk aan (20-19). Met het einde van het eerste kwart kwam de kwaliteit bij Bologna bovendrijden en de thuisploeg duwde door in het tweede kwart om 33-23 uit te lopen. Wanneer Bologna ook nog eens twaalf punten op een rij kon scoren, was het pleit al beslecht (57-35).

De laatste drie puntjes uit de eerste helft waren wel voor Antwerp. Onder impuls van Bleijenbergh en Fall, allebei goed voor veertien punten, werd de kloof nog wel wat gereduceerd. In het laatste kwart liep Bologna echter weer wat weg, waardoor er alsnog een zeer duidelijke 92-73 op het scorebord kwam. Cijfers die boekdelen spreken, maar niet onlogisch zijn gezien de sterkte van Bologna.