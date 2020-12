Oefenmatchen NBA: LA Lakers blijven maar winnen, LeBron James en Anthony Davis komen voor het eerst in actie

De LA Lakers zijn in de oefenmatchen nog steeds ongeslagen. De club won haar eerste twee wedstrijden tegen de LA Clippers en voorbije nacht werd met 112-107 gewonnen van de Phoenix Suns.

De LA Lakers namen het deze nacht in hun derde oefenmatch op tegen de Phoenix Suns. LeBron James en Anthony Davis kwamen voor het eerst in actie, maar met een beperkt aantal minuten. Davis was goed voor 10 punten in 17 minuten en LeBron James scoorde 11 punten in 14 minuten.

Uiteindelijk haalde de Lakers het met 112-107. Kuzma was de grote man met 23 punten en ook de jonge Horton-Tucker maakte indruk. Hij was goed voor 18 punten. Bij de Suns maakte Deandre Ayton indruk met 21 punten en 9 rebounds.

Andere oefenmatchen:

Cleveland Cavaliers - New York Knicks: 93-100

Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder: 124-103

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets: 95-126