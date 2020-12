Oostende neemt revanche op zichzelf, concurrent van weleer kind van de rekening

Oostende had op de vorige speeldag thuis verloren van Bergen: ongezien eigenlijk zo'n nederlaag voor de kustploeg. Dat moest en zou rechtgezet worden. Dat deed de landskampioen ook. Op het terrein van Charleroi werd stevig uitgepakt.

Vroeger waren de Carolo's steevast de grote titelconcurrent van Oostende. Die jaren liggen echter al een tijdje achter ons en dat demonstreerden de kustboys ook nog eens op het parket. Na het eerste kwart keek Charleroi al tegen een achterstand aan van maar liefst 15 punten.

Drie minuten ver in het tweede kwart was het 24-44 en was het zelfs al game over. De Oostendse aanval draaide op volle toeren. Onder impuls van Schwartz (foto) die de touwtjes in handen nam. De rol van topschutter was weggelegd voor zijn ploegmaat Welsh, die uitkwam op 20 punten. Sylla was nog zo'n speler bij Oostende die indruk maakte.

TWINTIGPUNTENKLOOF

Tot een ommekeer kwam het dus niet meer. Ook aan het einde van de partij flikkerde de twintigpuntenkloof op het scorebord. Het werd 73-94.