Antwerp én Mechelen verkopen ferme optater, vooral jonkies charmeren bij Giants

Het is een goed weekend voor de ploegen uit de Antwerpse provincie. Zowel Antwerp als Mechelen boekte in eigen huis een overtuigende overwinning. Antwerp zag zijn jonge talenten schitteren. Voor Mechelen was het de eerste wedstrijd en dus ook een eerste zege in deze competitie.

Antwerp zag Dave Dudzinski een gebroken neus oplopen, maar hij werd toch weer opgelapt. De Sinjoren stonden na het eerste kwart 24-16 voor, maar bij de rust hingen de bordjes weer helemaal gelijk. Brussels koesterde dus hoop. De hoofdstedelingen kregen in de tweede helft echter nog zware cijfers aangesmeerd. Vooral de youngsters Niels Van den Eynde en Vrenz Bleijenbergh waren goed op dreef. Van den Eynde werd topschutter met 17 punten, Bleijenbergh kreeg net als Kesteloot 13 punten achter zijn naam. Antwerp domineerde de rebound en liep via 60-46 uit naar een nog veel ruimere score. Eindstand: 84-59. MECHELEN ZEGEZEKER NA DRIE KWARTS Een bijna even groot verschil in Mechelen - Leuven. Door het coronavirus had Mechelen liefst negen maanden geen wedstrijden gespeeld. Het was dan ook erg gretig toen Leuven op bezoek kwam. Het had verschillende spelers in de dubbele cijfers en had na drie kwarts al gewonnen spel. Kangoeroes Mechelen won met 79-60.