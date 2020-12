Aalst kan bij eerste competitiematch ongeslagen tegenstander geen eerste nederlaag aansmeren

Eindelijk hebben de spelers van Aalstar nog eens het parket kunnen betreden. Ze speelden hun eerste competitiematch van het seizoen en moesten naar Bergen, dat zijn eerste drie duels had gewonnen. De Waalse ploeg zegevierde opnieuw en kan dus nog een perfect rapport voorleggen.

Het was voor Bergen kwestie om in de loop van de wedstrijd telkens de voorsprong beetje bij beetje aan te dikken en uiteindelijk een geruststellende marge bij mekaar te spelen. Na het eerste kwart was het nog erg spannend. Bij de rust stond de thuisploeg er al goed voor (43-36).

De scoringsmachine viel enigszins stil in het begin van de eerste helft, maar dat was ook zo bij Aalst. Zo vergrootte Bergen de kloof toch wel met een puntje. Met een verschil van acht punten bij aanvatting van het laatste kwart mocht het eigenlijk niet meer misgaan en dat gebeurde ook niet. Bergen klopte Aalst met 79-70.

DURHAM TOPSCHUTTER

Bergen mag in het bijzonder Durham danken voor de overwinning. Hij was topschutter in deze wedstrijd met 19 punten. Langs de kant van Aalst deed Maras het met 17 punten verre van slecht.