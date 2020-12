Ann Wauters nog steeds ambitieus: "Ja, ik wil als speelster naar Olympische Spelen"

Ann Wauters mag dan wel al 40 jaar zijn, ze wil nog altijd als speelster naar de Olympische Spelen in Tokio gaan komende zomer, dat liet ze aan Sporza weten.

Wauters leek een van de slachtoffers te worden van het jaar uitstel van de Olympische Spelen. Op haar 39e ging het - met alle respect voor de speelster en haar palmares - niet allemaal even vlot meer. Dat ze dan een jaar later nog op de Olympische Spelen zou staan, leek niet overal even realistisch geacht. Maar bij Sporza toont ze zich enorm ambitieus.

"Die Olympische Spelen zijn een droom voor mij. Ik wil dat laatste stukje van die afgelegde weg er echt nog bijdoen, als speelster. Het is fysiek moeilijk geworden maar het is niet mijn doelstelling om heel veel te spelen. Het team is gewoon veel meer dan de 5 speelsters die de meeste minuten maken", maakt ze zich sterk.

Ook bondscoach Philip Mestdagh gelooft dat Wauters haar plaats nog heeft bij de Belgian Cats. "Ik heb al geleerd dat je een ploeg evenwichtig moet uitbalanceren. Het kunnen geen 12 Meessemans zijn, we hebben veel meer nodig dan alleen maar goede speelsters", klinkt het bij de coach van het jaar.