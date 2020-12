NBA gaat vannacht opnieuw van start met meteen een topper van formaat!

Vannacht is het zo ver. Dan beginnen ze in de NBA aan een nieuw seizoen. Vorig seizoen ging de titel naar de LA Lakers en de NBA-kampioen staat vannacht meteen voor een eerste kraker tegen de buren uit LA: de Clippers.

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is echter niet tussen de ploegen uit LA, want eerst staan de Golden State Warriors en de Brooklyn Nets nog tegenover elkaar. Een leuke affiche, want de Warriors hebben iets goed te maken na een zwak seizoen en hopen daarbij te kunnen rekenen op een fitte Stephen Curry.

Toch zal het niet makkelijk worden voor de Warriors, want de Brooklyn Nets zijn één van de outsiders voor de titel dit jaar. Kevin Durant, een ex-speler van Golden State, is opnieuw fit en met Kyrie Irving loopt één van de beste point guards in de competitie rond bij de ploeg. Afwachten dus wat de Warriors, met Curry, maar zonder de geblesseerde Klay Thompson, tegen de Nets kunnen doen.

LA Lakers - LA Clippers

Na het duel tussen de Warriors en de Nets staat dus een echte kraker op het programma tussen twee ploegen die worden gezien als de grote favorieten voor de titel. Vooral de LA Lakers worden gezien als de kanshebber om zichzelf op te volgen. Met Harrelle en Schröder hebben ze enkele sterke spelers binnengehaald en daarnaast kunnen ze nog steeds rekenen op sterspelers Anthony Davis, LeBron James en Kyle Kuzma.

Ook bij de LA Clippers hebben ze enkele versterkingen binnengehaald, maar Harrell, vorig jaar sixth man of the year, zagen ze dus naar de Lakers trekken. Met Leonard en George beschikken ook de Clippers echter nog over twee sterspelers en dus lijkt het een wedstrijd te worden om vingers en duimen bij af te likken.