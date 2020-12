NBA start meteen met stevige verrassing: Clippers kloppen stadsgenoot en titelverdediger LA Lakers

De NBA is opnieuw van start gegaan met een serieuze verrassing. Want titelverdediger LA Lakers verloor tegen stadsgenoot LA Clippers met 116-109. Voor het duel werden de Lakers gehuldigd. En dat gebeurde, zoals de traditie het wil, met een kampioenschapsring.

De Clippers lieten de Lakers meteen zien dat ze zich dit jaar niet zomaar gewonnen zouden geven en pakten het eerste kwart uit met maar liefst 39 punten tegenover 19 voor de Lakers. Op het einde van het tweede kwart was de voorsprong weliswaar bijna als sneeuw voor de zon verdwenen want de Lakers kwamen tot op twee punten terug.

Maar erop en erover lukte niet voor Lebron James en co. Het derde kwart ging gelijk op tot in het slot, waarna de Clippers hun voorsprong opnieuw uitdiepten in het laatste kwart. De 22 punten van LeBron James verdwijnen in het niets tegenover de 33 van Paul George en de 26 van Kawhi Leonard, beide van de Clippers.

PG fuels LAC with 33! 🔥



Paul George (@Yg_Trece) drops 26 in the 2nd half to lift the @LAClippers! #KiaTipOff20



Christmas Day 12/25: Clippers/Nuggets at 10:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/iPzlNLINX8 — NBA (@NBA) December 23, 2020

De Brooklyn Nets ontvingen de Golden State Warriors op de openingsdag van de NBA. De Nets wonnen overtuigend van de kampioen van 2015, 2017 en 2018 met 129-99. Irving en Durant verzamelden 26 en 22 punten terwijl Curry bij de Warriors aan 20 kwam.