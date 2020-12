Oostende kan ook terugmatch niet winnen tegen Brindisi

Oostende heeft het lastig in de Champions League. De landskampioen kon dinsdagavond opnieuw niet winnen van het Italiaanse Brindisi en heeft nog maar een waterkansje om door te gaan naar de knock-outfase.

In Oostende won het Italiaanse Brindisi met 80-92 en ook op de 4e speeldag van de groepsfase kon Oostende niet verrassen tegen de Italianen.

Oostende heeft op geen enkelmoment een voorsprong gehad maar bleef wel lang zicht hebben op een goed resultaat. Bij de rust stond het 4 punten achter, na 3 kwarts 6 punten. Maar in het laatste kwart drukte Brindisi voor.

Na enkele minuten in het vierde kwart had Brindisi opeens 16 punten voorsprong. Uiteindelijk werd het 93-81 en verloor Oostende zo hun tweede match op rij in de Champions League.

In januari moeten ze nog in Spanje tegen Burgos spelen en thuis tegen het Turkse Darussafaka. Als ze beide wedstrijden winnen, maken ze nog kans om door te stoten naar de volgende ronde. Maar dan zijn ze afhankelijk van de resultaten van de andere ploegen.