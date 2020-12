Sterke Giannis toch antiheld in topaffiche tegen Boston, één NBA-wedstrijd reeds uitgesteld door Covid-19

Giannis Antetokoumpo en Milwaukee hebben het nipt moeten afleggen tegen de Boston Celtics. Dit duel was met voorsprong de meest aantrekkelijke affiche van de woensdagnachtwedstrijden. Antetokounmpo miste de vrijworp die een verlenging zou hebben afgedwongen.

Waar er dinsdag al twee wedstrijden op het programma stonden, zouden de woensdag de meeste teams voor het eerst in actie komen. Zo ook Milwaukee en Boston. Antetokounmpo verzorgde de show bij de Bucks met 35 punten, Jaylen Brown deed dit met 33 stuks voor Boston. Het was echter de driepunter van Tatum die de Celtics uitzicht gaf op de zege.

Dankzij die bom stond het 122-120 met nog anderhalve seconde te gaan. Antetokounmpo mocht op de valreep echter nog naar de vrijworplijn. De eerste ging binnen en maakte er 122-121 van. Als de Griek ook zijn tweede vrijworp zou scoren, zou er zeker een verlenging aankomen, maar Giannis miste.

BESLISSENDE TIP-IN IN OVERTIME VOOR SACRAMENTO

Andere opvallende uitslagen: Miami ging met 113-107 onderuit in Orlando, Toronto ging met 99-113 de boot in tegen New Orleans. Westbrook scoorde een triple-double voor Washington, maar Philadelphia haalde het toch met 113-107. Sacramento haalde het met een tip-in 'at the buzzer' na een verlenging met 122-124 in Denver.

Dan was er nog het verhaal van Houston-Oklahoma. Die wedstrijd is niet kunnen doorgaan vanwege drie coronagevallen bij de thuisploeg. Nog vier andere spelers zijn ook in quarantaine geplaatst. Het is het eerste NBA-duel dat uitgesteld moet worden vanwege de pandemie.