Heel wat kerstbasketbal in de NBA: kraker tussen Doncic en LeBron James, Antetokounmpo en Milwaukee Bucks tegen de Golden State Warriors van Curry

Er staat heel wat kerstbasketbal op het programma in de NBA. Op dit moment nemen de New Orleans Pelicans het al op tegen de Miami Heat en voor de rest van de avond en nacht volgen er nog enkele mooie wedstrijden.

In de NBA kregen de spelers nog vrij op kerstavond, maar vandaag moet er wel gespeeld worden. Zo zijn er enkele mooie affiches. Voor de New Orleans Pelicans en de Miami Heat begon het al vroeg, want zij zijn op dit moment al tegen elkaar aan het spelen.

Later op de avond en vannacht staan nog vier andere wedstrijden op het programma. Om 20u30 spelen de Golden State Warriors met Stephen Curry tegen de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo en om 23u neemt Kyrie Irving het met de Brooklyn Nets op tegen zijn ex-ploeg, de Boston Celtics.

Vannacht komen de twee ploegen van LA nog uit actie. De LA Lakers hebben iets recht te zetten na de nederlaag van enkele dagen geleden tegen de LA Clippers en zij krijgen om 2u de kans om hun eerste overwinning binnen te halen tegen Luka Doncic en de Dallas Mavericks. Om 4u30 spelen de Clippers dan weer tegen de Denver Nuggets van Nikola Jokic.