🎥 Man of machine? Steph Curry scoort 5 minuten na elkaar elke driepunter

Stephen Curry stond enkele jaren geleden nog aan de top van het basketbalfirmament toen hij met zijn Golden State Warriors drie maal in 4 jaar de NBA-titel veroverde. Ondertussen gaat het de ploeg niet zo goed af.

Maar dat de shooting skills van Stephen Curry nog steeds helemaal in orde zijn, bewijst de Amerikaan met een filmpje op de social media van de ploeg. Curry gooit maar liefst 5 minuten lang driepunters zonder er eentje te missen.

We vragen ons dan ook af of Curry een mens of een machine is, want het is fenomnelaa hoe hij in totaal 105 driepunters op rij scoort. In een wedstrijd goed voor 315 punten, al zal hij daar niet de kans krijgen om het telkens opnieuw te proberen zonder enige vorm van druk.