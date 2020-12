44 punten van James Harden niet genoeg voor winst van de Rockets

Afgelopen nacht stond er in Amerika opnieuw veel basketbal op het menu in de NBA. Na hun utigestelde eerste wedstrijd, kwamen de Houston Rockets nu wel aan de bak.

Maar James Harden en de zijne gingen met 128-126 onderuit tegen de Portland Trail Blazers.The Beard was de echte uitblinker van de partij met maar liefst 44 punten en 17 assists. Hij is zo de eerste speler in de NBA die in zijn seizoensopener meer dan 40 punten maakt én meer dan 15 assists geeft. Bij de rust stonden de Rockets met 10 punten verschil voor tegen de Portland Trail Blazers.

🚀 @JHarden13 (44 PTS, 17 AST) becomes the first player in @NBAHistory with 40+ points and 15+ assists in their first game of the season. pic.twitter.com/P42B3l9cP0 — NBA (@NBA) December 27, 2020

Toch was dat niet voldoende want bij de Portland Trail Blazers speelde ene CJ McCollum ook een fantastische partij. Aan 17 assists kwam hij niet, dat waren er 'amper' 8, maar hij maakte ook 44 punten.

Na 4 quarters was de stand 113-113 nadat Harden de bordjes gelijk had gehangen in de slotfase. In die Over TIme leek het erop dat Harden ook de winst binnenhaalde na een driepunter. Maar McCollum legde even later ook een driepunter in het mandje en beslechte het lot van de partij.

Andere uitslagen

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder: 107-109

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers: 119-128 (Na Over Time)

Washington Wizards - Orlando Magic: 120-130

New York Knicks - Philadelphia 76ers: 89-109

Chicago Bulls - Indiana Pacers: 106-125

San Antonio Spurs - Toronto Raptors: 119-114

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves:111-116

Sacramento Kings - Phoenix Suns: 106-103