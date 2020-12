Historische vernedering voor Clippers, ook rammel voor Milwaukee en Brooklyn is eveneens te kloppen

De LA Clippers staan met het schaamrood op de wangen. Ze wisten eerder al stadgsnoot Lakers te kloppen, maar maakten inmiddels een heel andere ervaring mee. De Clippers kregen in eigen huis een nederlaag aangesmeerd met een verschil van 51(!) punten.

De Clippers bakten er zonder Leonard helemaal niets van en stonden bij de rust al vijftig punten in het krijt. Een record in de NBA, sinds de invoering van de shotklok, ondertussen reeds 65 jaar geleden. Ook de tweede helft bracht geen beterschap. Tegenstander Dallas bleef het gaspedaal induwen en smeerden de Clippers een vernederende 73-124 aan.

LA Clippers was wel niet de enige ploeg met hoge verwachtingen die teleurstelde. Milwaukee beging een uitschuiver in New York en ook hier met ruim verschil. De Knickx pakten met 130-110 hun eerste zege onder nieuwe coach Thibodeau. Boston verloor ook buitenshuis, zij het nipt met 108-107 in Indiana. Na de lay-up van Sabonis verdedigde Indiana met succes, een late driepuntpoging van Tatum draaide op niets uit.

GEEN PROBLEMEN VOOR LAKERS

Ook Brooklyn, het team van Kevin Durant dat zo imponeerde in zijn eerste wedstrijden, weet nu wat verliezen is. Charlotte klopte de Nets met 106-104. Een overwinning was er wel voor de LA Lakers, die Minnesota een pak voor de broek gaven. Het werd 127-91.