🎥 Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) maakt indruk in de NBA met straffe dunk over Nikola Jokić

Jae'Sean Tate doet het voorlopig niet slecht bij de Houston Rockets. Hij kreeg al heel wat minuten in de eerste twee wedstrijden van het seizoen en daarbij pikte hij ook zijn punten en rebounds mee.

De Houston Rockets, de ploeg van onder meer James Harden, kon nog niet winnen dit seizoen, maar wie wel indruk maakt bij, is Jae'Sean Tate. De ex-speler van de Antwerp Giants komt van de bank en krijgt veel minuten.

Zo ook deze nacht tegen de Denver Nuggets. In 25 minuten was hij goed voor 5 punten, 7 rebounds en 2 assists. In zijn eerste match (een 126-128 nederlaag tegen de Portland Trail Blazers) kreeg Tate zelfs 37 minuten en scoorde daarin 13 punten. Daarnaast gaf hij 4 rebounds en 2 assists.

Tate lijkt zich makkelijk aan te passen aan het niveau in de NBA, want zo scoorde hij voorbije nacht een prachtige dunk door het te halen van Nikola Jokić, één van de grote sterren in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Geniet hieronder mee: