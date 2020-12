Enorme domper voor de Memphis Grizzlies: jong toptalent lijkt uit te vallen met zware blessure

Gemengde gevoelens bij de Memphis Grizzlies deze nacht. Ze haalden het wel van de Brooklyn Nets met 116-111, maar ze moesten het lang zonder Ja Morant doen. Het jonge toptalent is geblesseerd uitgevallen.

Pech voor Ja Morant en de Memphis Grizzlies. De point guard is voorbije nacht geblesseerd uitgevallen in de wedstrijd tegen de Brooklyn Nets. Hij kwam slecht neer en moest kermend naar de kant zoals u hieronder in de beelden van Bleacher Report kan zien. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.