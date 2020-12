Heel wat mooie wedstrijden in de NBA deze nacht: Milwaukee Bucks azen op revanche tegen Miami Heat, LA Clippers hebben iets recht te zetten

Er komen deze nacht 20 ploegen in actie in de NBA. Daar zijn enkele mooie wedstrijden bij, want de Milwaukee Bucks spelen tegen de Miami Heat en de LA Clippers nemen het op tegen de Minnesota Timberwolves.

De Milwaukee Bucks azen op revanche, want vorig seizoen was de ploeg van Antetkounmpo één van de topfavorieten om de titel binnen te halen, maar in de halve finales in het oosten gingen ze onderuit tegen... de Miami Heat. 1u30 Belgische tijd krijgt Milwaukee de kans om wraak te nemen, want dan nemen ze het op tegen de Heat. De Bucks hebben voorlopig slechts één overwinning en twee nederlagen, terwijl Miami op één overwinning en één nederlaag staat. LA Clippers De LA Clippers komen vannacht ook in actie en zij hebben iets recht te zetten. Zij verloren enkele dagen geleden namelijk zwaar van de Dallas Mavericks met 124-73. Bij de rust was het verschil al 50 punten. De Clippers nemen het om 4u Belgische tijd op tegen de Minnesota Timberwolves. Andere wedstrijden: Golden State Warriors - Detroit Pistons New York Knicks - Cleveland Cavaliers Chicago Bulls - Washington Wizards Boston Celtics - Indiana Pacers Toronto Raptors - Philadelphia 76ers Orlando Magic - Oklahoma City Thunder New Orleans Pelicans - Phoenix Suns Denver Nuggets - Sacramento Kings