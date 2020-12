LA Lakers verliezen van Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies verrassen Brooklyn Nets

De LA Lakers zijn met twijfels aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze zijn er vannacht namelijk niet in geslaagd om een derde overwinning op rij te boeken. Het werd 115-107 voor de Portland Trail Blazers.

Het werd een spannende wedstrijd tussen de LA Lakers en de Portland Trail Blazers. Beide ploegen waren lang aan elkaar gewaagd, maar in het slot was Portland de meest efficiënte ploeg van de twee. Lillard scoorde 31 punten voor de Trail Blazers, terwijl LeBron James goed was voor 29 punten bij de LA Lakers. De Lakers staan zo op twee overwinningen en twee nederlagen, terwijl de Trail Blazers twee keer konden winnen en voorlopig nog maar één keer verloor.

Ook de Brooklyn Nets, één van de outsiders voor de titel, kon niet winnen. Het werd na overtime 116-111 voor de Memphis Grizzlies. Bij de Nets waren sterkhouders Kyrie Irving en Kevin Durant er echter niet bij. Ondanks een ontketende start dit seizoen staan zo ook de Nets op twee overwinningen en twee nederlangen. De Grizzlies tellen één overwinning en twee nederlagen.