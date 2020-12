Nieuwe mijlpaal voor LeBron op verjaardag, KD smeert Atlanta eerste verlies aan en Miami klopt Milwaukee nu wél

De sterren van de NBA hebben weer van zich laten horen. Niet in het minst LeBron James en Kevin Durant. Die eerste loodste LA Lakers naar winst en scoorde voor de 1000ste match op rij minstens tien punten. Durant maakte voor Brooklyn het verschil tegen Atlanta.

De LA Lakers gingen bij San Antonio vlot winnen met 107-121. LeBron James maakte 26 punten. Opnieuw in de dubbele cijfers dus en dat voor de duizendste keer op rij. Een nieuwe mijlpaal voor James, wiens carrière al bol staat van de straffe cijfers en de prijzen.Voor de Lakers de derde overwinning van het seizoen. Ook standsgenoot Clippers won en was met 128-105 te sterk voor Portland.

OFFENSIEF BASKET IN BROOKLYN - ATLANTA

Wie offensief basketbal wou zien en een massa aan scorend vermogen, moest in het Barclays Center zijn, thuishaven van de Brooklyn Nets. Daar kwam Atlanta over de vloer, een ploeg die zijn eerste drie duels had gewonnen. Ook deze keer zat de zege er in, maar de 33 punten van Durant deden de balans overhellen in het voordeel van Brooklyn. Van op de vrijworplijn zorgde hij voor de 145-141-eindstand.

Geen tweede overwinning voor Milwaukee in Miami. Dat was daar al eens gaan winnen met 49 punten verschil, maar de thuisploeg trakteerde de Bucks op een revanche met 119-108. Boston kwam in eigen huis dan weer niet in de problemen. Memphis werd eenvoudig opzij gezet met 126-107.