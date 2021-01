Philadelphia smeert Orlando eerste verlies aan en zit nu ook al aan vier zeges, Harden veegt de nul weg voor Houston

Ook van oud naar nieuw is er gebasket in de NBA, met vooral Philadelphia dat een sterke indruk maakte. Het heeft nu vier van zijn eerste vijf wedstrijden gewonnen. Tegenstander Orlando legt hetzelfde rapport voor, maar leed dus wel zijn eerste nederlaag.

Orlando begon de partij met veel vertrouwen, want het was nog ongeslagen. Philadelphia presenteerde zich echter als een sterk collectief, met vijf spelers die dubbele cijfers haalden. In de eerste helft gingen de Sixers verwoestend tekeer, Orlando stond na het openingskwart al 16 punten achter en zag de schade nog oplopen. In de tweede helft vermeed het wel een nog grotere blamage, al zijn de cijfers ook nu al duidelijk: 92-116.

DE NUL VAN DE TABEL VOOR TORONTO EN HOUSTON

Toronto en Houston zijn twee ploegen die de vorige jaren hoge ambities koesterden, maar het begin van seizoen 2020-2021 geeft aan dat hen mogelijk een moeilijkere campagne te wachten staat. Beide teams verloren immers hun eerste wedstrijden uit de competitie. De nul is nu wel van de tabel geveegd, zowel de Raptors als Rockets pakten hun eerste zege.

Toronot had weinig moeie om in de Amalie Arena in Florida - in coronatijden de tijdelijke thuishaven - New York opzij te zetten met 100-83. Dan was het voor Houston een stuk spannender. Sterspeler James Harden was wel in vorm met 33 punten. Dat was voldoende om de zege thuis te houden, nadat de driepuntogingen van Hield en Fox in het slot op niets uitdraaiden. Houston won met 122-119.