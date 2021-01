Philadelphia komt helemaal op dreef: Ben Simmons wist met triple-double de scores van Rozier uit

Philadelphia is één van de best gestarte teams in het nieuwe NBA-seizoen. Charlotte ging in Philly onderuit zonder de thuisploeg veel in de weg te kunnen leggen. Man van de match was zonder twijfel Ben Simmons, die een triple-double liet optekenen.

Philadelphia behaalde zijn derde overwinning op rij en zit nu aan vijf zeges in zes duels. Ben Simmons maakte op de guard-positie het verschil. Hij scoorde 15 punten, plukte 12 rebounds en deelde 11 assists uit. Aan de andere zijde nam Terry Rozier veel hooi op zijn vork. Rozier maakte liefst 35 punten, maar dat kon niet verbloemen dat de 76ers de betere ploeg waren. De eindstand was 127-112. Voor de Toronto Raptors, de kampioen van 2019, gaat het mogelijk eens een minder seizoen worden. Daar wijst het moeilijke seizoensbegin toch op. Bij New Orleans ging Toronto voor de vierde keer in vijf wedstrijden onderuit. Op een minuut van het einde was er bij een 113-113-score wel nog veel mogelijk. De Pelicans eindigden het best, met dank aan Bledsoe en Igram. Eindstand: 120-116. HOUSTON WINT ZONDER HARDEN Houston is ook moeizaam gestart, maar heeft nu toch weer evenveel wedstrijden gewonnen als verloren. Met Harden op het terrein had het nochtans al eens de duimen moeten leggen voor Sacramento en in een nieuw onderling duel moesten de Rockets hun sterspeler missen. Zonder hem lukte het deze keer wel. Houston nam in de tweede helft afstand en rekende af met de Kings met 102-94.