Rondje basket: Curry keert terug in de tijd en schittert in NBA met 62 punten, Giants winnen nipt derby in België

Het prille jaar is enkele bijzondere basketbalwedstrijden rijker. Stephen Curry toonde in de NBA bijvoorbeeld dat er nog geen spatje verval zit op zijn klasse, ook al is het huidige Golden State niet meer de ploeg die drie keer in vier jaar tijd kampioen werd.

Golden State mag dan wel niet meer zo sterk zijn, het beschikt wel nog altijd over Stephen Curry. Die heeft altijd wel zin in een knalprestatie. Thuis tegen Portland was hij op zijn best: Curry maakte maar liefst 62 punten! Hierbij vergeleken verbleken de 32 punten van Portland-speler Lillard in het niets. Curry leidde Golden State naar een comfortabele zege. Het werd 137-122.

Wat viel er nog in de NBA te beleven? Er waren overwinning voor Boston (120-122 in Detroit), LA Clippers (107-112 bij Phoenix) en LA Lakers (94-108 bij Memphis). Wel een verrassende nederlaag was er voor Brooklyn. De dunk van Bryant bracht Washington 122-123 voor met nog 14 seconden op de klok. Nadien slaagde Brooklyn er niet meer in om te scoren.

MECHELEN STUNT NET NIET TEGEN ANTWERP

In eigen land stond een inhaalwedstrijd op het programma, met de streekderby tussen Mechelen Kangoeroes en Antwerp Giants. Mechelen hield lang gelijke tred, maar Kesteloot ontpopte zich tot matchwinnaar door de beslissende driepunter binnen te werpen. Antwerp haalde het zo met 74-77 en blijft dus toch ongeslagen.