🎥 Nikola Jokic maakte deze nacht indruk en was daarnaast goed voor een geweldige assist

Nikola Jokic is al enkele jaren één van de grote sterren in de NBA. De Serviër die als center wordt uitgespeeld maakte voorbije nacht opnieuw indruk in de 123-116-overwinning tegen de Minnesota Timberwolves.

Zo was Jokic goed voor 35 punten en 15 rebounds, maar daarnaast voegde hij daar ook 6 assists aan toe, waaronder een beauty zoals u hieronder via de Twitterpagina van NBA Central kan zien. Oordeel vooral zelf: Jokic wtf pic.twitter.com/9NKNXkb2mJ — NBA Central (@TheNBACentral) January 6, 2021