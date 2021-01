Belgian Lion gaat bij Oostende aan de slag

Oostende heeft een nieuwe speler binnengehaald. Het gaat om Michael Gilmore, een Amerikaanse Belg die vorig seizoen nog in Duitsland aan de slag was. Hij kreeg ook al minuten bij de Belgian Lions.

Volgens Sporza heeft Oostende een nieuwe speler binnengehaald. Michael Gilmore is er dit seizoen nog bij als stagiair, maar vanaf het seizoen 2021-2022 maakt hij volledig deel uit van de ploeg van Oostende.

Vorig seizoen speelde Michael Gilmore nog in Duitsland voor Phoenix Haagen. Onze landgenoot kreeg in november ook minuten bij de Belgian Lions, de nationale ploeg in het basketbal. Hij tekende bij Oostende een contract voor anderhalf jaar.