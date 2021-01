LA Lakers halen het met zeer klein verschil van Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets halen uit tegen Utah Jazz

In de NBA hebben de LA Lakers deze nacht een nieuwe zege geboekt. Ze hadden het wel niet onder de markt tegen de Memphis Grizzlies, want de Lakers wonnen met 94-92. De Brooklyn Nets hebben dan weer, zonder Kevin Durant, mooie dingen laten zien tegen de Utah Jazz.

De LA Lakers zijn aan het bevestigen na hun NBA-titel van vorig seizoen, want vannacht wisten ze wel opnieuw te winnen van de Memphis Grizzlies. Het was echter wel met een klein verschil, want het werd 94-92.



LeBron James (26 punten, 11 rebounds) en Anthony Davis (26 punten, 10 rebounds) waren nog maar eens zeer belangrijk voor de Lakers. De NBA-kampioen van vorig seizoen staat zo op 6 overwinningen en 2 nederlagen.

De Brooklyn Nets maakten dan weer indruk tegen de Utah Jazz. De Nets, 4 overwinningen en 4 nederlagen, haalden het met 96-130. Kevin Durant was er niet bij, maar Kyrie Irving wel en de point guard speelde uitstekend met 29 punten.