Mechelen plaatst zich voor kwartfinales Beker van België na overwinning tegen Brussels in terugwedstrijd

Na de heenwedstrijd had Brussels dus een klein voordeel tegenover Mechelen door met 89-87 te winnen, maar in de terugwedstrijd zette Mechelen de scheve situatie helemaal recht. Het werd 99-79 voor Mechelen.

Zo heeft Mechelen zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België. In die kwartfinales zal Mechelen het opnemen tegen Limburg United.

🇧🇪🏆Smooth win for @KangoeroesB vs @BrusselsBasket5 in the #EuroMillionscup tonight 🏀 Strong performance by Jito KOK collecting 10 pts, 9 rebs, 2 asts & 2 blocks.



Mechelen will face @LimUtd in the Quarterfinals#EuroMillions #BasketballBelgium pic.twitter.com/DYXSph4dSx