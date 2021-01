Philadelphia 76ers halen het, ondanks 60 punten van Beal, van Washington Wizards, LA Clippers boeken zege tegen Golden State Warriors

Er stonden deze nacht opnieuw heel wat wedstrijden op het programma in de NBA. De wedstrijd met het meeste spektakel was voor de Washington Wizards en Philadelphia 76ers. Het werd 136-141. Hieronder vindt u deel 1 van de resultaten.

Heel veel punten in de wedstrijd tussen de Washington Wizards en de Philadelphia 76ers. Het werd 136-141. Bradley Beal was goed voor 60 punten voor de Wizards, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.

De LA Clippers hebben dan weer kunnen winnen van de Golden State Warriors. Stephen Curry scoorde 'slechts' 13 punten, terwijl George en Leonard allebei voor 21 punten zorgden bij de Clippers.

Andere wedstrijden:

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic: 94-105

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks: 102-94

Utah Jazz - New York Knicks: 100-112

Chicago Bulls - Sacramento Kings: 124-128