Zware nederlaag voor Hans Vanwijn in Champions League basketbal tegen Retin Obasohan

Bij Nymburk speelt Retin Obasohan en Hans Vanwijn maakte de overstap van de Antwerp Giants naar Dijon. De ploeg van Obasohan trok uiteindelijk aan het langste eind, want ze haalden het vlot met duidelijke 94-54 cijfers.

Obasohan speelde een goede wedstrijd en scoorde in totaal 20 punten voor zijn ploeg. Vanwijn kon dan weer 9 punten scoren voor Dijon.

📺 @BasketNymburk took a giant step towards the #BasketballCL Play-Offs in impressive fashion, as they inflicted upon previously undefeated JDA Dijon a 94-54 L!



