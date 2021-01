🎥 LA Lakers stuiten op sterke offense van tegenstander, Nets kloppen Sixers ondanks blessures en 1 duel beslist in OT

De LA Lakers kunnen nog geen zevende overwinning bijschrijven. In het eigen Staples Center gingen ze onderuit tegen San Antonio, dat offensief wel erg sterk voor de dag kwam. Daarnaast was er de clash Brooklyn-Philadelphia. Brooklyn kampte met blessurelast, maar won wel.

Bij de LA Lakers probeerden sterspelers LeBron James en Anthony Davis de kar te trekken. Evenwel onvoldoende om de zege thuis te houden. San Antonio scoorde immers vlot en dat scorend vermogen zat erg verspreid. Liefst zes spelers van de Spurs zaten in de dubbele cijfers. Los Angeles zag zo een einde komen aan een reeks van vier overwinningen op rij en verloor met 109-118.

Philadelphia had zeven van zijn eerste acht wedstrijden gewonnen. Brooklyn Nets moest zijn sterkhouders Kyrie Irving en Kevin Durant missen. De logica zegt dan: een nieuwe zege voor de 76ers. Het draaide heel anders uit. Dankzij een sterk tweede kwart werd het best een comfortabele partij voor de Nets. Met 122-109 haalden ze de bovenhand.

De spannendste partij vond plaats in Denver, waar de thuisploeg en de Dallas Mavericks een verlenging in gingen. Dat was te danken aan de sterk spelende Jokić , die er in de slotseconde van de reguliere speeltijd 109-109 van maakte. Zijn ploeg beet alsnog in het zand. Dončić leidde Dallas naar winst met 117-124.