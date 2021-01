Nieuwkomer wacht vanavond zijn opwachting in kraker tussen Antwerp Giants en Oostende

Vanavond staat in de Belgische competitie een echte topper op het programma tussen de Antwerp Giants en Oostende. Bij de Giants maakt met Sterling Gibbs een nieuwkomer zijn opwachting.

Bij de Antwerp Giants verloren ze enkele weken geleden Kenneth Speedy Smith, maar met Sterling Gibbs hadden ze al snel een vervanger aangetrokken. Gibbs kreeg echter maar een contract voor één maand om het bestuur en de trainer te bevestigen.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt het een bijzonder lastige maand voor Gibbs om zich te bewijzen, want zo zouden de Giants het maar liefst vier keer opnemen tegen Oostende in de komende periode. Het eerste duel staat vanavond dus op het programma en Gibbs is ook meteen inzetbaar om zijn debuut te maken.