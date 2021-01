Antwerp Giants gaan voor de eerste keer dit seizoen met de billen bloot

In de hoogste basketbalklasse zijn de Antwerp Giants een halt toegeroepen door Filou Oostende. De huidige landskampioen ging in Antwerpen winnen met 74-78.

De bezoekers waren vanaf het begin scherper voor de korf en dat resulteerde ook in een voorsprong. Bij half time was het 36-50 voor Oostende. In het derde kwart liep Oostende nog wet meer uit maar in het vierde kwart leken de Giants er alsnog over te komen.

Van 50-60 tussen de twee quarters, ging het enkele minuten later naar 65-60. Toch kon Oostende de rug veren en de thuisploeg opnieuw met de rug tegen de muur zetten.

Bij Oostende waren Gillet en Schwartz de belangrijkste spelers met elks 17 punten. De Giants kwamen met de 15 punten van Dudzinski tekort.