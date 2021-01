De Golden State Warriors leven nog, dankzij Stephen Curry

Enkele jaren geleden waren de Golden State Warriors haast ongenaakbaar in de NBA. Maar ondertussen is hun aura van onoverwinnelijkheid al lang over. Gisteren sleepte vedette Stephen Curry zijn ploeg alvast naar de overwinning (115-105)

In de stand van de Western Conference bengelden de Warriors lange tijd onderin met zeer onregelmatige prestaties. Door de overwinning tegen de Clippers (die 3e staan), klimmen ze echter naar plaats 3. Matchwinnaar was de MVP van 2015 en 2016 Stephen Curry met 38 punten, 2 rebounds, 11 assists en 3 steals. De partij was nochtans niet goed begonnen voor de Warriors want bij half-time stonden ze 51-65 in het krijt. In het derde kwart hadden de Clippers na 33 minuten een voorsprong van 22 punten. Maar dat werd uieindelijk allemaal teniet gedaan. Een driepunter van Curry was het startschot van de comeback, alsook het eindsignaal. Nog vrijdagavond zijn de Phoenix Suns onderuit gegaan de Detroit Pistons. Een kleine blamage voor de Suns die het goed deden dit jaar maar verliezen van een staartploeg. DeLakers konden nipt winnen van de Chicago Bulls (117-115). De topschutter van de nacht vinden we terug bij de Brooklyn Nets. Caris LeVert maakte maar liefst 43 punten maar toch volstond dat niet om de zege binnen te halen tegen de Memphis Grizzlies. De Grizzlies wonnen met 115-110.