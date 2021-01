Fikse discussie over match achter gesloten deuren met 183 toeschouwers

In Servië is er aardig wat commotie nadat op wedstrijdenbeelden van het EuroLeagueduel tussen Rode Ster Belgrado en Fenerbahce heel wat volk in de tribune te zien was.

De Servische club reageerde op de heisa dat er 183 personen in de zaal aanwezig waren. De aanwezige ‘toeschouwers’ waren leden van het management, de raad van bestuur en mensen uit de sponsorpool van de club, zei de club in een mededeling. Volgens Rode Ster Belgrado kan er 8.000 man binnen in de zaal en was er dus maar een bezetting van 2,26 procent. De club voegde er nog aan toe dat alle geldende coronavoorschriften toegepast worden. Er is volgens de club dan ook geen enkele reden voor deze commotie. Ook in ons land is er geregeld kritiek te horen op een aantal ‘toeschouwers’ in de zaal. Volgens de EuroMillions Basketball League is er bij de organisatie van een wedstrijd al snel 100 man betrokken.