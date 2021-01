Milwaukee wint zonder Giannis en jong supertalent schrijft geschiedenis in NBA, Mechelen lijdt nederlaag in eigen land

De Milwaukee Bucks hebben nog eens laten zien dat ze niet als een kaartenhuisje in mekaar stuiken als hun sterspeler er niet bij is. Ook zonder Antetokounmpo versloeg Milwaukee Cleveland. De speler die recent de show stal in de NBA, is echter LaMelo Ball.

Milwaukee moest Cleveland ontvangen zonder de geblesseerde Giannis Antetokounmpo, die kampte met rugpijn. Het speelde een goed eerste en derde kwart. Milwaukee had zo voldoende marge om aan het einde van de wedstrijd niet in de problemen te komen. Milwaukee haalde het met 100-90.

LAMELO BALL DOET VAN ZICH SPREKEN

Hogere scores in Charlotte, waar thuisspeler LaMelo Ball schitterde. Ball, die overigens invaller was, liet 22 punten, 12 rebounds en 11 assists optekenen. Hij werd zo de jongste speler ooit in de NBA die goed is voor een triple-double, want hij is nog maar 19. Zijn ploeg versloeg Atlanta ook met 113-105. Philadelphia, dat met een reeks geblesseerden zit, verloor dan weer van Denver met 103-115.

In eigen land kreeg Mechelen Kangoeroes Charleroi over de vloer. De jonge bezoekers speelden een sterke eerste helft en diepten hun voorsprong in het tweede kwart uit. Mechelen kreeg die kloof niet meer gedicht. Goloman en Libert waren de uitblinkers bij Charleroi, dat won met 74-89.