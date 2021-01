Nieuwe speler van Antwerp Giants haalt woede van de fans op de hals

Afgelopen vrijdag debuteerde Sterling Gibbs bij de Antwerp Giants. Zijn eerste passage trok de aandacht van de supporters, maar niet om sportieve redenen.

Antwerp Giants liep vrijdagavond tegen landskampioen Filou Oostende tegen zijn eerste nederlaag aan. Maar de ontevredenheid van heel wat supporters ging niet over de nederlaag.

Sterling Gibbs speelde met het nummer 4. Nochtans had de club toen legende Roel Moors stopte met spelen het shirt teruggetrokken. Nooit zou iemand nog voor de Giants spelen met het nummer 4. Voor veel supporters kwam dit dan ook aan als een kaakslag.

“Ik wil me graag excuseren bij onze fans”, zei teammanager Guy Muya daags na de wedstrijd op de sociale media van de club. “Het was in geen geval de bedoeling om respectloos om te gaan met het rugnummer van Roel Moors en deze opnieuw in gebruik te nemen."

"Toen Sterling Gibbs dat rugnummer vroeg, lag de focus op alles zo snel mogelijk in orde te brengen voor zijn eerste wedstrijd. Sterling reageerde erg begripvol na het uitleggen van de situatie gisterenavond."

"Hij zal voortaan met nummer 8 spelen. Hopelijk heeft dit incident geen invloed op jullie vertrouwen en steun. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal snel in de Lotto Arena te zien!”