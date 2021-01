Twee jonge basketbaltalenten trekken naar Kangoeroes Mechelen

Sportief manager Tony Van Den Bosch haalt twee jonge basketbaltalenten voor volgend seizoen naar Kangoeroes Basket Mechelen.

Sportief manager Tony Van Den Bosch maakte het nieuws zelf bekend op zijn Facebookpagina. Kangoeroes Basket Mechelen trekt voor volgend seizoen Milan De Clercq en Joppe Mennes aan.

Joppe Mennes speelde dit seizoen met dubbele affiliatie bij Phantoms Boom en Guco Lier, onder leiding van coach Steve Ibens.

Milan De Clercq komt over van Falco Gent. Bij de derdeklasser zijn ze enorm trots op hun speler. "Falco Gent levert opnieuw een jonge beloftevolle speler af op hoger niveau", zegt sportief manager Pat Gevaert op de website van de club.

"Jammer genoeg werd deze ontwikkeling fors afgeremd door het vervloekt virus maar dit heeft Milan gelukkig niet de kans ontnomen om een heel mooi voorstel te krijgen van het EMBL-team Kangoeroes Basket Mechelen om gedurende de komende drie seizoenen verder te ontwikkelen als speler."

"Dit zal via een dubbele licentie met een nog te bepalen ploeg uit Top Division One concrete vorm krijgen. Vrijdagavond werd de overeenkomst in Mechelen getekend. Zijn agent Kenny Marchant heeft daarin een knappe bijdrage geleverd."

"We zijn fier en vooral super blij met deze knappe uitdaging voor onze pur sang Falcoboy die na 15 mooie jaren clubliefde en gedreven opleiding deze grote stap waagt en een zoveelste ambassadeur van onze club zal zijn."