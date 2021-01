14-jarige knalt 5 driepunters binnen in hoogste klasse bij vrouwen

Sint-Katelijne-Waver won zaterdag in Top Division Women overtuigend van Athenas Lummen. Daarbij viel de prestatie van een 14-jarige speelsters van Sint-Katelijne-Waver enorm op.

Afgelopen weekend viel de prestatie van de amper 14-jarige Kyra Bruyndoncx op. Ze scoorde 17 punten voor SKW, waaronder 5 op 7 driepunters. Meer dan voldoende om revelatie van het weekend genoemd te worden.

“Mijn collega heeft zich goed ingesteld op onze krachten en onder de ring deed Lummen het zeker niet slecht. Wij spelen overal ons eigen spel. Met alle respect, we hadden geen speciale voorbereiding op deze wedstrijd. In het eerste quarter deed Lummen knap mee", zei coach Arvid Diels van Sint-Katelijne-Waver achteraf. "Gelukkig konden we vandaag ook rekenen op de bijdrage van onze youngsters en dan vooral Kyra Bruyndoncx."

Ook coach Wolk van Lummen was onder de indruk. "In onze eerste wedstrijd bij SKW kregen we een pandoering te slikken. Vanavond hebben we ons flink kunnen weren en scoren we toch 61 punten. Coach Diels haalde het reeds aan. De inbreng van de amper 14-jarige Kyra Bruyndoncx had een grote invloed op de wedstrijd. Ze scoorde drie bommen op rij en toen kregen we een serieuze tik."