Eddy Casteels na wedstrijd in de clinch met coach van tegenstander

Leuven Bears verloor zaterdag in de EuroMillions Basketball League tegen Limburg United en dat kwam tot een conflict tussen de coaches op de persconferentie achteraf.

Leuven Bears, onder leiding van coach Eddy Casteels, verloor de partij. "We begonnen sterk aan de partij en speelden een behoorlijke eerste helft. Na de rust waren we nergens meer en speelden we ontzettend zwak. Ik had van mijn collega niet verwacht dat hij alleen met youngsters in het slotquarter ging aantreden. We werden vernederd en kregen een onrespectvolle rammeling", zei coach Eddy Casteels over de wedstrijd.

Coach Massot van Limburg keek vreemd op van die opmerking van Casteels. "Dat was zeker niet mijn bedoeling”, reageerde coach Sacha Massot. "De jonge kerels lieten vorige week in de oefenmatch tegen Den Bosch zien dat ze heel wat in hun mars hebben. Bovendien zitten we nog met een aantal geblesseerden en is de maand januari loodzwaar en zeer belangrijk voor de club."