Khalid Boukichou krijgt goed nieuws in Franse competitie

Khalid Boukichou werd bij het Franse Gravelines-Dunkerque, de ploeg van de Belgische coach Serge Crèvecoeur, binnengehaald als medical joker voor Itay Segev.

Segev is nog niet hersteld van zijn blessure, hij zal vermoedelijk nog een maand extra out zijn. Boukichou had een contract van een maand op proef gekregen. Gravelines-Dunkerque was best tevreden over Boukichou en bood hem nu een contractverlenging tot het einde van het seizoen aan.

Boukichou zou dit seizoen normaal bij Spirou Charleroi spelen, maar zijn contract werd ontbonden. Volgens Boukichou gaat dit over het feit dat hij geen loon wilde inleveren door de coronacrisis. Speler en club zitten in een proces verwikkeld.