Thibault Vanderhaegen speelt opnieuw in België na passage in Nederland: "Ik kijk uit naar BeNeLeague"

Thibault Vanderhaegen is sinds dit seizoen terug in de EuroMillions Basketball League. Hij speelt bij Leuven Bears en kijkt enorm uit naar de BeNeLeague die volgend seizoen van start gaat.

Thibault Vanderhaegen speelde een groot deel van zijn opleiding in West-Vlaanderen. “Ik begon te basketten bij Kluisbergen, trok daarna naar Waregem en sloot me in 2013 bij de jeugd van Oostende aan", zegt Thibault Vanderhaegen aan Het Nieuwsblad.

Bij Oostende brak hij potten in tweede klasse. "Onder coach Sam Rotsaert speelde ik bij de tweede ploeg van Oostende met onder meer Roby Rogiers en Tim Lambrecht in tweede klasse. In mijn laatste seizoen pakten we na ongelooflijke play-offs in 2018 zelfs de titel. Een waanzinnige periode.”

Thibault Vanderhaegen vertrok dan naar Nederland voor twee seizoenen. “Er was interesse van Den Helder Kings. Ik kende daar twee toffe seizoenen en leerde op alle vlakken bij. De Nederlandse Eredivisie wint ook aan kwaliteit. Ik kijk daarom uit naar de BeNe-League. Dat zorgt voor variatie en is voor iedereen een interessante uitdaging. Het kan het basketbal in de Lage Landen een boost geven.”