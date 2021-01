🎥 Milwaukee pakt uit met ferme eindspurt, Beal smeert Phoenix verlies aan en ook Philadelphia onderuit

De Milwaukee Bucks hebben nog eens kunnen uitpakken. Zo begint hun bilan er toch weer wat op te lijken. De ploeg van Giannis Antetokounmpo heeft nu 7 van zijn eerste 11 wedstrijden gewonnen. Hetzelfde verhaal bij Phoenix, dat wel slaag kreeg van Washington. Ook Philadelphia verloor.

Milwaukee trok naar Orlando en had de zaken in de eerste helft aardig onder controle. In het derde kwart sloop de Magic wel dichterbij. Bij het ingaan van de laatste 12 minuten was het verschil slechts vier punten. Het slot van de wedstrijd was echter helemaal voor Milwaukee. Dat trakteerde Orlando zo nog op een stevige 99-121.

Phoenix is één van de ploeg die het goed doet in het seizoensbegin, maar werd in de hoofdstad met de voeten op de grond gezet. Booker was wel weer uitstekend op dreef met 33 punten. Daar stonden ook wel 34 punten van Beal tegenover. Washington was in deze partij simpelweg de betere ploeg en won vlotjes met 128-127.

Net als Milwaukee en Phoenix legt Philadelphia een 7-4-balans voor, wel nadat het tegen zijn derde opeenvolgende nederlaag aanliep. Atlanta was immers te sterk met 112-94. Spanning was er nog in Portland, in de ontmoeting met Toronto. Nadat McCollum met 10 seconden te gaan de thuisploeg de leiding schonk, konden de Raptors niet meer reageren. Het bleef 112-111.