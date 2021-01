Controverse rond hoogste damesklasse: "Waarom mogen zij wel spelen?"

Zondag beslisten de verschillende basketbalbonden van België dat het basketbal volledig stopgezet wordt. Enkel de EuroMillions Basketball League en Top Division bij de vrouwen mag nog doorgaan. Zij zijn al een tijdje aan het spelen.

Dat zorgt voor heel wat ongenoegen bij basketspelers, vooral omdat de vrouwencompetitie nog doorgaat. De basketbalbonden noemen het een professionele competitie, maar dat geldt maar voor enkele speelsters.

"Het is jammer dat we niet kunnen sporten of trainen”, vertelt Mitchel Gorremans van Basics Melsele-Beveren aan het Laatste Nieuws. "De overheid neemt beslissingen die wij moeten volgen en als we de cijfers bekijken, zal het de komende weken niet verbeteren."

"Maar waarom mogen de dames TDW1 wel spelen en de heren TDM1 niet? Beide competities spelen vooral met amateursporters, die naast een job heel wat over hebben om op hoog niveau te sporten."