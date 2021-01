Maxime De Zeeuw krijgt nieuw contract bij zijn Israëlische ploeg

Eind november kwam Maxime De Zeeuw op proef bij Hapoel Holon in Israël. Hij doet het de voorbije weken heel goed en kreeg een contractverlenging tot het einde van het seizoen.

Hapoel Holon staat ondertussen op de zesde plaats in de rangschikking. "Ik voel me hier goed. Ik ben hier heel goed ontvangen geweest en ik heb me hier in optimale omstandigheden kunnen aanpassen", vertelt Maxime De Zeeuw aan La Dernière Heure. "Ik krijg hier heel veel vertrouwen."