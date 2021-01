The General deelt maar liefst 10 assists uit tegen Giants: "Deze zege betekent niets"

Met tien assists bewees de kapitein Djordjevic nog maar eens zijn waarde voor Filou Oostende.

"Het gevoel daags na de wedstrijd is niet meer zoals het tien jaar geleden was", zegt Dusan Djordjevic aan Het Laatste Nieuws.

"Antwerpen heeft ons misschien wat onderschat, wetende dat we vijf spelers moesten missen en daarvan hebben wij optimaal weten te profiteren. Ik moet eerlijk toegeven dat ik voor de wedstrijd ook wat mijn twijfels had. Toen we vroeg in de tweede helft een ruime bonus van twintig punten hadden, lieten we hen toch terug in de match komen."

"We misten zelf enkele open shots, waardoor ze de kloof wisten te dichten en alles te herdoen was in het laatste quarter. Het was weliswaar niet evident om agressief te blijven spelen, wetende dat we ons niet al te veel fouten konden veroorloven met onze krappe kern. We hebben op de cruciale momenten goed gereageerd en boekten een belangrijke zege op verplaatsing."

"Een overwinning die mijns inziens overigens niets betekent, als we niet snel enkele spelers recupereren voor hetgeen ons nog te wachten staat deze maand. Vooral de dubbele confrontatie in de beker tegen Antwerp Giants staat met stip aangeduid. Na twee jaar zonder willen we die prijs dit seizoen absoluut weer naar de kust halen."