Michael Gilmore blij met komst naar Oostende: "Tonen dat ze op me kunnen rekenen"

Michael Gilmore tekende tijdens de jaarwisseling een contract bij landskampioen Filou Oostende. De nobele onbekende kwam in november in the picture toen hij plots uit het niks opdook in de selectie van de Belgian Lions.

Michael Gilmore is een Amerikaan die via zijn moeder, die Brusselse was, ook een Belgisch paspoort wist te bemachtigen. Via Jacques Stas kwam hij in contact met bondscoach Dario Gjergja die hem prompt bij Oostende liet meetrainen.

"Ik kijk er heel erg naar uit en ben erg dankbaar voor de kans om straks op het Europese toneel te mogen aantreden”, vertelt Michael Gilmore aan Het Laatste Nieuws.

"Ik wou graag in Oostende blijven en er is mij een stagecontract aangeboden, aangezien er in principe geen plaats meer was voor een extra speler. De groep heeft mij heel warm onthaald en de integratie verliep erg vlot. Ik zal er alles aan doen om aan de jongens te tonen dat ze op mij kunnen rekenen als het nodig is."

Gilmore is ondertussen 26 jaar, dus een jeugdig talent kan je hem al niet meer noemen. "Ik heb misschien niet altijd veel erkenning gekregen, maar als sportman moet je in alle bescheidenheid ook het nodige vertrouwen hebben in je eigen kwaliteiten. Ik beschouw mezelf als een Zwitsers zakmes en probeer overal op het parket mijn steentje bij te dragen. Aan de timing en het tempo is er echter nog wat werk."

De kans die hij voor anderhalf jaar krijgt bij Oostende wil hij met beide handen nemen. “Dit is een grote stap vooruit voor mij en ik wil nu vooral de basis leggen voor de nabije toekomst. Het zou alvast geweldig zijn om deel te mogen uitmaken van de rijke clubgeschiedenis met een tiende landstitel op rij."