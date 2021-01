Oostende uitgeschakeld in de Champions League na nederlaag tegen Burgos

Oostende is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League. Er werd verloren bij Burgos, de winnaar van de vorige Champions League, en daardoor is de top 2 niet meer haalbaar.

Burgos, de winnaar van de vorige editie van de Champions League, deed het uitstekend tegen Oostende. De Spanjaarden hadden ook iets goed te maken, want in de heenwedstrijd kon Oostende de zege binnenhalen.

Nu was Burgos dus een maatje te groot en het werd uiteindelijk 88-73 voor de Spaanse topclub. Zo staat Oostende op de derde plaats en is het niet meer mogelijk om bij de eerste twee te eindigen. De Belgische club is dan ook uitgeschakeld in de Champions League.