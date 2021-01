Retin Obasohan droomt nog altijd van NBA: "Ik sta nog altijd op de radar"

27 is Retin Obasohan ondertussen, maar hij droomt nog altijd van de Amerikaanse NBA-competitie. Obasohan speelt momenteel bij de Tsjechische recordkampioen Nymburk en is sterkhouder bij de Belgian Lions.

De NBA is en blijft de droom van elke basketbalspeler, ook van Retin Obasohan. “Die droom zal er altijd zijn. Blijven werken, blijven geloven, ik zal er wel komen”, zegt Obasohan aan Knack. “Ik sta in de VS nog altijd op de radar. Ik speelde Summer League voor de satellietteams van de Sacramento Kings en de Phoenix Suns en heb in totaal al bij vijftien NBA-ploegen een stage afgewerkt.”

Is hij dan niet zenuwachtig, want wie slaagt krijgt een miljoenencontract aangeboden. “Neen, basketbal kun je niet faken. Je kunt al eens een goede dag hebben, maar die NBA-scouts zien daar doorheen. Je bevalt hun of je bevalt hun niet. Ik vond het sowieso positief: zelfs als ze mij niet zouden tekenen, kreeg ik een unieke kans om bij te leren.”